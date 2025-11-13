Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал планы ужесточения лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.﻿

Александр Головин globallookpress.com

«Я без понятия о том, что лимит хотят ужесточить. Но мне кажется, что при любом лимите могут расти хорошие и молодые игроки. В первую очередь все от них зависит. Поэтому я не вижу в этом какой-то большой проблемы или препятствия»,﻿ — сказал Головин «Чемпионату».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что планируется установить лимит в 10 легионеров в заявке и 5 на поле вместо нынешних 13 и 8 соответственно.﻿