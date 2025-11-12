Французский «ПСЖ» интересуется центральным защитником «Баварии» Дайо Упамекано, сообщает RMC Sport.

Дайо Упамекано globallookpress.com

Контракт 27-летнего футболиста с мюнхенцами истекает летом 2026 года и пока стороны не могут договориться о его продлении, хотя немецкий клуб делал несколько попыток.

Данной ситуацией готов воспользоваться «ПСЖ» и подписать Упамекано в качестве свободного агента. Уже в январе французский клуб сможет сделать официальное предложение игроку.

Упамекано является основном защитником «Баварии» и вызывается в сборную Франции (34 матча, 2 гола). В этом сезоне на его счету 15 матчей. Сейчас его оценивают в 60 млн евро. За «Баварию» он выступает с 2021 года.