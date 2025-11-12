Аргентинский вингер «Спартака» Пабло Солари считает, что его критиковали абсолютно по делу, но он много работал, чтобы набрать оптимальные кондиции.

Пабло Солари globallookpress.com

«Была справедливая критика в мой адрес. Я работал над собой, чтобы прибавлять. Самое главное — результаты команды. И я рад, что моя игра помогает "Спартаку" добиваться результата», — сказал Солари «Матч ТВ» после игры с «Ахматом».

В 15-м туре с «Ахматом» (2:1) 24-летний полузащитник оформил дубль. Всего на его счету в матчах РПЛ теперь 4 гола в 15 играх. Встречу 16-го тура с ЦСКА Солари пропускает из-за дисквалификации.