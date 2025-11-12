Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался по поводу ухода Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов globallookpress.com

«В "Спартаке", как и всегда, сейчас очень много вопросов: зачем вообще ранее было продлевать контракт со Станковичем?  Уже снимите с должности в зимнюю паузу.  Выиграли сейчас пару матчей.  Все как‑то безумно странно.  Нет какого‑то объяснения.

Кто будет преемником?  Не знаю.  Не очень уверен в том, что это будет российский тренер.  Уже не помню, когда такое было.  Мое мнение: надо позвать россиянина, человека со спартаковским прошлым. "Спартаку" нужен Черчесов, но он сейчас занят.  Думаю, "Спартаку" нужен именно такой тренер, как Черчесов», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

Черчесов на данный момент возглавляет грозненский «Ахмат».  Экс-тренер сборной России возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год и стал серебряным призером РПЛ.

Станкович был главным тренером «Спартака» с лета 2024 года.  Пока команду временно возглавит Вадим Романов, работавший в штабе серба.