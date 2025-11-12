Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги первого круга РПЛ для своей команды.

Станислав Черчесов
Станислав Черчесов globallookpress.com

«Плюс-минус удовлетворён.  Хотя, конечно, последние игры смазали впечатление.  Особенно первый тайм с "Сочи".  Но идёт работа.  Команде пока недостаёт внутренней готовности быть наверху.  Мы стараемся их туда тянуть, но это долгий процесс.  Быть всё время на пике — тяжело.  Для этого нужна определённая группа крови, это во-первых.  А во-вторых, эту группу надо формировать внутри коллектива.  Мы над на этим ещё пока работаем.  Хотя за первый круг все команды испытали спад», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

«Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 16 очков.