Главный тренер сборной Перу Мануэль Баррето прокомментировал ничейный результат своей национальной команды в товарищеском матче против сборной России (1:1).

Фрагмент матча Россия — Перу t.me/teamrussia

«Доволен нашей игрой в обороне, учитывая все сложности, которые мы преодолели по пути сюда. Мы хотели хорошо сыграть в защите. В первом тайме не хватало точности в своих действиях, поэтому не хватало моментов. Во втором тайме игра стала более открытой. Мы создавали свои моменты, могли выйти вперед. Это был сложный и изматывающий матч.

Мы хотели больше прессинговать, но 90 минут без перерыва делать это нельзя. Я видел игру Боливии и России (победа России со счётом 3:0), в какой-то момент боливийцы впали в отчаяние и уже не могли это делать. В итоге пропустили три гола.

Что касается смены поколений, мы открыты. Если футболисты готовы, обратим на на них внимание», — приводит слова Баррето Чемпионат.

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против Чили 15-го ноября в 18:00 по мск.