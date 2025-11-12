Экс-наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сожалеет об увольнении с поста главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

«Никогда неприятно видеть, как коллегу увольняют с работы. На дистанции клуб вложил много денег и не добился результатов. Я думаю, что в современном футболе это нормально, есть много требований. "Спартак" всегда призван быть чемпионом», — сказал Абаскаль «СЭ».

Во главе «Спартака» Станкович провел 64 матча, в 37 из них выиграл, 10 раз сыграл вничью и 17 раз проиграл. Пока московский клуб занимает 6-е место в таблице РПЛ с 25 очками.

36-летний Абаскаль был главным тренером «Спартака» с 2022 по 2024 год. Главным его достижением стала бронза в первом сезоне.