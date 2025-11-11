Полузащитник сборной России Наиль Умяров высказался о предстоящей товарищеской встрече против команды Перу.

Наиль Умяров
Наиль Умяров globallookpress.com

«Что знаю о сборной Перу?  Не скажу, что кого‑то из игроков знаю конкретно.  Уже посмотрели теорию по атаке и обороне.  Готовы к игре.  Хорошая, добротная команда, способная в конкурентоспособной среде играть с другими командами.

Будет похож матч против Перу на встречу с Боливией?  В любом случае это будет другая игра.  Мы будем другими.  Боливия — другой соперник.  Да, обе сборные из Латинской Америки, но сложно сказать, что будет», — приводит слова Умярова «Матч ТВ».

Товарищеская встреча между Россией и Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге.