Центральный полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи может покинуть клуб по окончании сезона.
По данным издания Diario AS, 25-летним венгром активно интересуются
«Манчестер Сити» и «Реал», готовы выложить за него более 100 млн евро.
Нынешнее соглашение Собослаи истекает в 2028 году, но уже сейчас «Ливерпуль» готов предложить контракт на улучшенных условиях одному из своих лидеров, чтобы отбить конкурентов.
В этом сезоне на счету хавбека 16 матчей, 2 гола и 5 ассистов.Transfermarkt его оценивает в 85 миллионов евро.