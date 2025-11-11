Центральный полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи может покинуть клуб по окончании сезона.

Доминик Собослаи globallookpress.com

По данным издания Diario AS, 25-летним венгром активно интересуются

«Манчестер Сити» и «Реал», готовы выложить за него более 100 млн евро.

Нынешнее соглашение Собослаи истекает в 2028 году, но уже сейчас «Ливерпуль» готов предложить контракт на улучшенных условиях одному из своих лидеров, чтобы отбить конкурентов.

В этом сезоне на счету хавбека 16 матчей, 2 гола и 5 ассистов.Transfermarkt его оценивает в 85 миллионов евро.