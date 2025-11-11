В ближайшее время нападающий Беньямин Шешко пройдет углубленное медобследование по поводу полученной травмы в игре с с «Тоттенхэмом» (2:2).

Беньямин Шешко globallookpress.com

По данным ESPN со ссылкой на источники, руководство «Манчестер Юнайтед» надеется, что 22-летний словенец избежит серьезного повреждения и скоро сможет вернуться на футбольное поле.

При этом Шешко точно не сыграет за сборную Словении в ближайших играх.

В игре 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» Шешко появился на замену на 58-й минуте, отыграл матч до конца, но покидал поле сильно прихрамывающим.

Летом Шешко пришел из «РБ Лейпциг» в «МЮ», сыграл 12 матчей, забил 2 мяча и отметился одним ассистом.