Нападающий Килиан Мбаппе обратился к руководству мадридского «Реала» с рекомендацией подписать французского защитника английского «Ливерпуля» Ибраиму Конате. Об этом сообщает каталонское издание E-Noticies.
С момента перехода из «РБ Лейпциг» в «Ливерпуль» Конате сыграл 148 официальных матчей во всех турнирах. За это время он помог клубу выиграть Кубок Англии и два Кубка Английской футбольной лиги. Контракт защитника с мерсисайдцами действует до лета 2026 года.
Однако, по свежим данным, Ибраима Конате не намерен продлевать соглашение с «Ливерпулем» и планирует покинуть клуб по окончании сезона 2025/26. При этом интерес к 26-летнему футболисту проявляют несколько топ-клубов, включая «Реал», «Баварию» и ПСЖ.