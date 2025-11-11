Нападающий Килиан Мбаппе﻿ обратился к руководству мадридского «Реала»﻿ с рекомендацией подписать французского защитника английского «Ливерпуля»﻿ Ибраиму Конате﻿. Об этом сообщает каталонское издание E-Noticies.

Ибраим Конате globallookpress.com

С момента перехода из «РБ Лейпциг»﻿ в «Ливерпуль»﻿ Конате сыграл 148 официальных матчей во всех турнирах. За это время он помог клубу выиграть Кубок Англии и два Кубка Английской футбольной лиги. Контракт защитника с мерсисайдцами действует до лета 2026 года.

Однако, по свежим данным, Ибраима Конате не намерен продлевать соглашение с «Ливерпулем» и планирует покинуть клуб по окончании сезона 2025/26. При этом интерес к 26-летнему футболисту проявляют несколько топ-клубов, включая «Реал», «Баварию» и ПСЖ.