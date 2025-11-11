Бывший нападающий и тренер московского «Динамо» Валерий Газзаев затронул неудачное выступление своего бывшего клуба в текущем сезоне РПЛ.

Валерий Газзаев globallookpress.com

«Перед началом сезона была проведена очень большая пиар-компания. И она была обоснована, ведь пришел новый тренер, главный тренер национальной сборной, и были приобретены игроки хорошего уровня.

Естественно, вся работа была нацелена на достижение самых высоких результатов. Поэтому сегодня и болельщики, и руководство клуба, и сами футболисты, и главный тренер недовольны выступлением команды в чемпионате России.

Теперь для того, чтобы попасть в призовую тройку, "Динамо" во втором круге надо выиграть минимум 10-12 матчей. Команда выступает неубедительно — и по результатам, и по качеству игры. Ожидания перед началом сезона были высокими, а выступление команды пока не впечатляет.

Сложно сказать, с чем это связано. Я думаю, что существует большой комплекс проблем и нельзя выделить какой-то отдельный элемент. Это и функциональная подготовка, и тактическая гибкость тренерского штаба, и ответственность игроков, которые должны понимать, какой великий клуб они представляют. Ведь все знают богатые историю и традиции "Динамо".

А возможности у клуба сегодня довольно высокие. Такие же, как у "Зенита", "Краснодара", "Локомотива" и ЦСКА, которые претендуют на призовые места. Поэтому выступление "Динамо" в первой части чемпионата неудовлетворительное.

Перед началом сезона амбиции и задачи были огромными, все верили в команду, тренера и игроков, а сейчас наступило разочарование», — сказал Валерий Газзаев «РИА Новости».

После первого круга в таблице РПЛ команда Валерия Карпина идет только на 10-й строчке с 17 очками. От третьего места и «Локомотива» она уже отстает на 13 очков.