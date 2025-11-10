Легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением о фаворитах в борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги.

Уэйн Руни globallookpress.com

«Думаю, Ливерпулю сейчас будет непросто. Я знаю, что Арсенал потерял очки на выходных, но если посмотреть на их общую форму и на то, как Манчестер Сити набирает обороты, то Ливерпулю будет непросто. Но сезон еще в самом начале, так что никогда не знаешь, что будет. Я думаю, что сейчас фаворитами являются Арсенал и Манчестер Сити»﻿, — сказал Руни в подкасте BBC.

После 11-ти туров «Арсенал» лидирует с 26 очками, «Манчестер Сити» идет вторым с 22 баллами, а у «Ливерпуля» 18 очков и восьмое место после поражения 0:3 от «горожан».​