Российский полузащитник Никита Иосифов, выступающий за словенский клуб «Целе», привлек интерес нескольких итальянских клубов, в том числе «Болоньи» и «Кремонезе», сообщает Sport Baza.

Никита Иосифов globallookpress.com

Скауты «Болоньи» следят за ним с октября 2025 года, и возможный переход в этот клуб может состояться уже зимой. Оценочная стоимость трансфера — около одного миллиона евро. Помимо этого, «Спартак» также проявляет интерес к Иосифову, но сам игрок предпочитает остаться в Европе, в том числе с желанием выступать в одном из топ-чемпионатов.

В сезоне 2025/26 Иосифов провел 26 матчей за «Целе», забил восемь голов и отдал семь ассистов. Контракт полузащитника с клубом действует до июня 2026 года.​