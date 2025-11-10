Завершились два матча 3-го тура группового этапа юниорского чемпионата мира 2025-го года (группа G).

Германия U17 globallookpress.com

В одной из встреч Германия U17 разгромила Сальвадор U17 со счетом 7:0.

У немецкой юниорской сборной дублем отметился Джеремайя Менса, отличившись на 31-й и 57-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Александер Штафф на 41-й минуте, Уисдом Майк на 45-й, Лассе Айккель на 69-й минуте и Кристиан Пренай на 84-й минуте.

На 52-й минуте игрок Сальвадора U17 Эндрю Рейес забил гол в свои ворота.

После этого матча Германия U17 занимает 1-е место в группе G с 5-ю очками в активе. Юниоры Сальвадора — на последней 4-й позиции с 1-м баллом.

В паралелльном матче Колумбия U17 обыграла юниоров КНДР со счетом 2:0.

У колумбийской юниорской сборной отличились Мигель Соларте на 26-й минуте и Сантьяго Лондоньо на 34-й минуте с пенальти.

Колумбия U17 располагается на 2-й позиции в своей группе с 5-ю баллами, а юниоры КНДР — на 3-й строчке с 4 очками.