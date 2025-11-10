Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о лучших футболистах по итогам первого круга РПЛ.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Надо сказать, что тот же Батраков держит прошлогодний уровень. Бывает всплеск, а потом игрок гаснет, особенно молодых это касается. Так что это уже не игрок, который выстрадал, а игрок, который держит уровень.

Чтобы куда‑то уехать должно быть его желание, желание клуба и, естественно, адрес, куда он должен уехать. Он внутренне должен быть готов к чему‑то. Игрок он хороший. Это касается и Кисляка, который сделал прорыв в этом году. Есть ребята, которые себя проявляют. Тот же Агкацев подтверждает свой прошлогодний уровень. Сперцян уже более опытный футболист. Во всех командах есть хорошие ребята. Раков, например, хоть его и притормозили травмы. Дмитриев в "Спартаке" освоил эту позицию. Всегда есть игроки, которые добавляют. Самое главное, чтобы это было стабильно, а не всплесками. Тогда можно будет рассуждать о них как о состоявшихся футболистах», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

В настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар».