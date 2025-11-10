Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о лучших футболистах по итогам первого круга РПЛ.

«Надо сказать, что тот же Батраков держит прошлогодний уровень.  Бывает всплеск, а потом игрок гаснет, особенно молодых это касается.  Так что это уже не игрок, который выстрадал, а игрок, который держит уровень.

Чтобы куда‑то уехать должно быть его желание, желание клуба и, естественно, адрес, куда он должен уехать.  Он внутренне должен быть готов к чему‑то.  Игрок он хороший.  Это касается и Кисляка, который сделал прорыв в этом году.  Есть ребята, которые себя проявляют.  Тот же Агкацев подтверждает свой прошлогодний уровень.  Сперцян уже более опытный футболист.  Во всех командах есть хорошие ребята.  Раков, например, хоть его и притормозили травмы.  Дмитриев в "Спартаке" освоил эту позицию.  Всегда есть игроки, которые добавляют.  Самое главное, чтобы это было стабильно, а не всплесками.  Тогда можно будет рассуждать о них как о состоявшихся футболистах», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

В настоящий момент лидером РПЛ является «Краснодар».