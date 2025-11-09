В матче 12-го тура испанской Примеры «Валенсия» и «Бетис» сыграли вничью 1:1.
На гол Кучо на 74-й минуте хозяева ответили точным ударом Луиса Риохи на 82-й минуте.
Результат матча
ВаленсияВаленсия1:1БетисСевилья
0:1 Кучо Эрнандес 74' 1:1 Луис Риоха 82'
Валенсия: Хулен Агирресабала, Диего Лопес (Уго Дуро 68'), Тьерри Корреа, Сесар Таррега, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя (Хесус Васкес Алькальде 78'), Андре Алмейда (Даниэль Раба 78'), Пепелу (Батист Сантамария 78'), Хави Герра, Арно Данжума, Лукас Бельтран (Луис Риоха 68')
Бетис: Альваро Вальес, Натан, Марк Бартра, Эктор Бельерин, Джовани Ло Чельсо (Марк Рока 77'), Пабло Форнальс, Софьян Амрабат, Диего Гомес, Кучо Эрнандес, Абде Эззальзули (Родриго Рикельме 76'), Антони
Жёлтые карточки: Хосе Луис Гайя 24', Пепелу 69', Сесар Таррега 76' — Натан 67', Абде Эззальзули 76', Диего Гомес 86'
В активе «Бетиса» теперь 20 очков и пятое место в турнирной таблице. У «Валенсии» стало 10 баллов и 17-я строчка.
В параллельной встрече «Мальорка» выиграла у «Хетафе» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Ведат Мурики на 14-й минуте.
Победа позволила «Мальорке» набрать 12 баллов и подняться на 15-е место в турнирной таблице. У «Хетафе» осталось 17 очков и восьмая строчка.