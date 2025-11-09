В матче 12-го тура испанской Примеры «Валенсия» и «Бетис» сыграли вничью 1:1.

На гол Кучо на 74-й минуте хозяева ответили точным ударом Луиса Риохи на 82-й минуте.

Результат матча Валенсия Валенсия 1:1 Бетис Севилья 0:1 Кучо Эрнандес 74' 1:1 Луис Риоха 82' Валенсия: Хулен Агирресабала, Диего Лопес ( Уго Дуро 68' ), Тьерри Корреа, Сесар Таррега, Хосе Копете, Хосе Луис Гайя ( Хесус Васкес Алькальде 78' ), Андре Алмейда ( Даниэль Раба 78' ), Пепелу ( Батист Сантамария 78' ), Хави Герра, Арно Данжума, Лукас Бельтран ( Луис Риоха 68' ) Бетис: Альваро Вальес, Натан, Марк Бартра, Эктор Бельерин, Джовани Ло Чельсо ( Марк Рока 77' ), Пабло Форнальс, Софьян Амрабат, Диего Гомес, Кучо Эрнандес, Абде Эззальзули ( Родриго Рикельме 76' ), Антони Жёлтые карточки: Хосе Луис Гайя 24', Пепелу 69', Сесар Таррега 76' — Натан 67', Абде Эззальзули 76', Диего Гомес 86'

Статистика матча 4 Удары в створ 1 5 Удары мимо 4 42 Владение мячом 58 6 Угловые удары 2 4 Офсайды 1 10 Фолы 10

В активе «Бетиса» теперь 20 очков и пятое место в турнирной таблице. У «Валенсии» стало 10 баллов и 17-я строчка.

В параллельной встрече «Мальорка» выиграла у «Хетафе» со счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Ведат Мурики на 14-й минуте.

Победа позволила «Мальорке» набрать 12 баллов и подняться на 15-е место в турнирной таблице. У «Хетафе» осталось 17 очков и восьмая строчка.