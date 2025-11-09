Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о матче против «Краснодара» (1:1).

Андрей Талалаев
Андрей Талалаев globallookpress.com

«Результат?  Неудовлетворительно, я считаю.  Я на 30‑й минуте хотел троих поменять.  Три человека сегодня не вышли на первый тайм.

Мы разберемся, кто это были и разберемся, как нам изменить.  Видели команду во втором тайме?  Пришлось немного внести коррективы в перерыве, чуть‑чуть перестроиться и ребята сыграли очень хороший второй тайм.  Во втором тайме ни одного удара в створ наших ворот от чемпиона России.  Поэтому я удовлетворен тем, как сыграли второй тайм, но первый… Кроме реакции на пропущенный гол мне не понравилось ничего.  Потому что тот план, который у нас был, к сожалению, не реализовывался. "Краснодар" владел мячом, создавал остроту, входы во фланги и полуфланги.  Во втором было ощущение, что наша команда была другой», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

После этого матча «Балтика» располагается на 5-й позиции в таблице РПЛ с 28-ю очками в активе.  «Краснодар» — на 1-й строчке с 33 баллами.