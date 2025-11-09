В 10-м туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» переиграл на своем поле «Аугсбург»- 3:2.

Дениз Ундав globallookpress.com

В составе швабов лучшим был нападающий Дениз Ундав, забивший на 39-й и 80-й минутах. Еще один мяч в составе «Штутгарта» на счету Максимилиана Миттельштадта (18-я с пенальти).

За гостей отличились Фабиан Ридер (8-я) и Ноа Масенго (26-я).

Результат матча Штутгарт Штутгарт 3:2 Аугсбург Аугсбург 0:1 Фабиан Ридер 8' 1:1 Максимилиан Миттельштадт 18' пен. 1:2 Хан-Ноа Массенго 26' 2:2 Дениз Ундав 39' 3:2 Дениз Ундав 80' Штутгарт: Александр Нюбель, Лоранс Ассиньон ( Йоша Вагноман 90' ), Дан-Аксель Загаду, Максимилиан Миттельштадт, Финн Ельч, Атакан Каразор ( Крис Фюрих 74' ), Ангело Штиллер, Билаль эль-Ханнус ( Николас Нартей 74' ), Джейми Левелинг, Бадредин Буанани ( Тьягу Томаш 68' ), Дениз Ундав ( Чема Андрес 90' ) Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис, Робин Фелльхауэр, Кевен Шлоттербек, Крислен Матсима, Ноакай Банкс ( Самюэль Эссенде 62' ), Фабиан Ридер ( Элиас Саад 81' ), Эльвис Реджбечай ( Мариус Вольф 84' ), Хан-Ноа Массенго, Алексис Клод-Морис ( Джеффри Гауэлеу 62' ), Anton Kade ( Мерт Кёмюр 81' ) Жёлтые карточки: Лоранс Ассиньон 68', Николас Нартей 85' — Кевен Шлоттербек 17', Крислен Матсима 50', Димитрис Яннулис 74'

Статистика матча 6 Удары в створ 6 6 Удары мимо 5 62 Владение мячом 38 4 Угловые удары 4 3 Офсайды 3 13 Фолы 10

«Штутгарт» с 21 очком теперь четвертый в таблице Бундеслиги. «Аугсбург» (7) занимает 15-е место.