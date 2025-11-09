В 10-м туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» переиграл на своем поле «Аугсбург»- 3:2.

Дениз Ундав
Дениз Ундав

В составе швабов лучшим был нападающий Дениз Ундав, забивший на 39-й и 80-й минутах.  Еще один мяч в составе «Штутгарта» на счету Максимилиана Миттельштадта (18-я с пенальти).

За гостей отличились Фабиан Ридер (8-я) и Ноа Масенго (26-я).

Результат матча

0:1 Фабиан Ридер 8' 1:1 Максимилиан Миттельштадт 18' пен. 1:2 Хан-Ноа Массенго 26' 2:2 Дениз Ундав 39' 3:2 Дениз Ундав 80'
Штутгарт:  Александр Нюбель,  Лоранс Ассиньон (Йоша Вагноман 90'),  Дан-Аксель Загаду,  Максимилиан Миттельштадт,  Финн Ельч,  Атакан Каразор (Крис Фюрих 74'),  Ангело Штиллер,  Билаль эль-Ханнус (Николас Нартей 74'),  Джейми Левелинг,  Бадредин Буанани (Тьягу Томаш 68'),  Дениз Ундав (Чема Андрес 90')
Аугсбург:  Финн Дамен,  Димитрис Яннулис,  Робин Фелльхауэр,  Кевен Шлоттербек,  Крислен Матсима,  Ноакай Банкс (Самюэль Эссенде 62'),  Фабиан Ридер (Элиас Саад 81'),  Эльвис Реджбечай (Мариус Вольф 84'),  Хан-Ноа Массенго,  Алексис Клод-Морис (Джеффри Гауэлеу 62'),  Anton Kade (Мерт Кёмюр 81')
Жёлтые карточки:  Лоранс Ассиньон 68',  Николас Нартей 85'  —  Кевен Шлоттербек 17',  Крислен Матсима 50',  Димитрис Яннулис 74'

«Штутгарт» с 21 очком теперь четвертый в таблице Бундеслиги.  «Аугсбург» (7) занимает 15-е место.