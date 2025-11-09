В 10-м туре немецкой Бундеслиги «Штутгарт» переиграл на своем поле «Аугсбург»- 3:2.
В составе швабов лучшим был нападающий Дениз Ундав, забивший на 39-й и 80-й минутах. Еще один мяч в составе «Штутгарта» на счету Максимилиана Миттельштадта (18-я с пенальти).
За гостей отличились Фабиан Ридер (8-я) и Ноа Масенго (26-я).
Результат матча
ШтутгартШтутгарт3:2АугсбургАугсбург
0:1 Фабиан Ридер 8' 1:1 Максимилиан Миттельштадт 18' пен. 1:2 Хан-Ноа Массенго 26' 2:2 Дениз Ундав 39' 3:2 Дениз Ундав 80'
Штутгарт: Александр Нюбель, Лоранс Ассиньон (Йоша Вагноман 90'), Дан-Аксель Загаду, Максимилиан Миттельштадт, Финн Ельч, Атакан Каразор (Крис Фюрих 74'), Ангело Штиллер, Билаль эль-Ханнус (Николас Нартей 74'), Джейми Левелинг, Бадредин Буанани (Тьягу Томаш 68'), Дениз Ундав (Чема Андрес 90')
Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис, Робин Фелльхауэр, Кевен Шлоттербек, Крислен Матсима, Ноакай Банкс (Самюэль Эссенде 62'), Фабиан Ридер (Элиас Саад 81'), Эльвис Реджбечай (Мариус Вольф 84'), Хан-Ноа Массенго, Алексис Клод-Морис (Джеффри Гауэлеу 62'), Anton Kade (Мерт Кёмюр 81')
Жёлтые карточки: Лоранс Ассиньон 68', Николас Нартей 85' — Кевен Шлоттербек 17', Крислен Матсима 50', Димитрис Яннулис 74'
«Штутгарт» с 21 очком теперь четвертый в таблице Бундеслиги. «Аугсбург» (7) занимает 15-е место.