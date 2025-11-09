Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о ходе восстановления нападающего Александера Исака.

Александр Исак globallookpress.com

«Когда футболист на протяжении трёх недель занимается исключительно реабилитацией, это не позволяет сразу вернуться к тому уровню, на котором он был до травмы. Наша медицинская команда действительно проделывает великолепную работу, но реабилитация всё же не заменяет полноценных тренировок с коллективом и тем более матчей. Как бы мы ни старались воссоздать игровые нагрузки, полностью это сделать невозможно. Поэтому я снова повторю: ему нужно немного времени», — цитирует Слота официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Исак принял участие в восьми матчах за «Ливерпуль» во всех соревнованиях, забив один гол и отдав одну результативную передачу.