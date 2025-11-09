Легендарный в прошлом португальский полузащитник Руй Кошта останется президентом «Бенфики», сообщает сайт клуба.
На очередных выборах президента лиссабонцев Руй Кошта набрал 65,89% голосов. В итоге 53-летний функционер продолжит руководить «Бенфикой» до 2029 года.
«Сейчас пришло время объединиться вокруг самого главного — вокруг великой "Бенфики". Мои первые слова — болельщикам "Бенфики". Какая невероятная гордость! Поздравляю всех с этой выдающейся демократической активностью и феноменальным результатом.
Это — самые масштабные выборы спортивного клуба в мире и высочайшая явка в истории чемпионата Португалии. У "Бенфики" нет равных! » — подчеркнул Руй Кошта.
Впервые он стал президентом в 2029 году.