Легендарный в прошлом португальский полузащитник Руй Кошта останется президентом «Бенфики», сообщает сайт клуба.

Культовое фото Руя Кошты во время игры за «Милан»
Культовое фото Руя Кошты во время игры за «Милан» globallookpress.com

На очередных выборах президента лиссабонцев Руй Кошта набрал 65,89% голосов.  В итоге 53-летний функционер продолжит руководить «Бенфикой» до 2029 года.

«Сейчас пришло время объединиться вокруг самого главного — вокруг великой "Бенфики".  Мои первые слова — болельщикам "Бенфики".  Какая невероятная гордость!  Поздравляю всех с этой выдающейся демократической активностью и феноменальным результатом.

Это — самые масштабные выборы спортивного клуба в мире и высочайшая явка в истории чемпионата Португалии.  У "Бенфики" нет равных!  » — подчеркнул Руй Кошта.

Впервые он стал президентом в 2029 году.