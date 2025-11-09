Легендарный в прошлом португальский полузащитник Руй Кошта останется президентом «Бенфики», сообщает сайт клуба.

Культовое фото Руя Кошты во время игры за «Милан» globallookpress.com

На очередных выборах президента лиссабонцев Руй Кошта набрал 65,89% голосов. В итоге 53-летний функционер продолжит руководить «Бенфикой» до 2029 года.

«Сейчас пришло время объединиться вокруг самого главного — вокруг великой "Бенфики". Мои первые слова — болельщикам "Бенфики". Какая невероятная гордость! Поздравляю всех с этой выдающейся демократической активностью и феноменальным результатом.

Это — самые масштабные выборы спортивного клуба в мире и высочайшая явка в истории чемпионата Португалии. У "Бенфики" нет равных! » — подчеркнул Руй Кошта.

Впервые он стал президентом в 2029 году.