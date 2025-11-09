В ночь на 9 ноября по московскому времени состоялся третий матч первого раунда плей-офф MLS между «Интер Майами» и «Нэшвиллом». «Цапли» уверенно одержали победу со счетом 4:0.

Лионель Месси globallookpress.com

Ключевую роль в успехе сыграл Лионель Месси, оформивший дубль и отдавший голевую передачу. Также два мяча в активе Тадео Алленде.

Результат матча Интер Майами Майами 4:0 Нэшвилл Нашвилл 1:0 Лионель Месси 10' 2:0 Лионель Месси 39' 3:0 Тадео Альенде 73' 4:0 Тадео Альенде 76' Интер Майами: Рокко Риос Ново, Айан Фрай, Максимилиано Фалькон, Ноа Аллен, Жорди Альба, Родриго Де Пауль, Серхио Бускетс, Бальтасар Гальего ( Теласко Сеговия 60' ), Тадео Альенде ( Томас Авилес 90' ), Лионель Месси, Mateo Silvetti ( Янник Брайт 75' ) Нэшвилл: Джо Уиллис, Джош Бауэр ( Джейкоб Шаффельбург 46' ), Джек Махер, Уолкер Циммерман, Энди Нахар, Хани Мухтар, Алекс Майл ( Тил Барнбери 75' ), Matthew Corcoran ( Гастон Бругман 46' ), Edvard Tagseth, Патрик Язбек ( Дэниел Ловитц 46' ), Сэм Сарридж ( Тайлер Бойд 83' ) Жёлтые карточки: Бальтасар Гальего 34', Родриго Де Пауль 43', Mateo Silvetti 69', Лионель Месси 77' — Уолкер Циммерман 45+1', Джек Махер 67', Тил Барнбери 79', Дэниел Ловитц 80'

Статистика матча 5 Удары в створ 4 1 Удары мимо 2 49 Владение мячом 51 0 Угловые удары 6 1 Офсайды 3 16 Фолы 20

В итоге «Интер Майами» выиграл серию со счетом 2:1 и пробился в 1/4 финала плей-офф MLS.