В ночь на 9 ноября по московскому времени состоялся третий матч первого раунда плей-офф MLS между «Интер Майами» и «Нэшвиллом». «Цапли» уверенно одержали победу со счетом 4:0.
Ключевую роль в успехе сыграл Лионель Месси, оформивший дубль и отдавший голевую передачу. Также два мяча в активе Тадео Алленде.
Результат матча
Интер МайамиМайами4:0НэшвиллНашвилл
1:0 Лионель Месси 10' 2:0 Лионель Месси 39' 3:0 Тадео Альенде 73' 4:0 Тадео Альенде 76'
Интер Майами: Рокко Риос Ново, Айан Фрай, Максимилиано Фалькон, Ноа Аллен, Жорди Альба, Родриго Де Пауль, Серхио Бускетс, Бальтасар Гальего (Теласко Сеговия 60'), Тадео Альенде (Томас Авилес 90'), Лионель Месси, Mateo Silvetti (Янник Брайт 75')
Нэшвилл: Джо Уиллис, Джош Бауэр (Джейкоб Шаффельбург 46'), Джек Махер, Уолкер Циммерман, Энди Нахар, Хани Мухтар, Алекс Майл (Тил Барнбери 75'), Matthew Corcoran (Гастон Бругман 46'), Edvard Tagseth, Патрик Язбек (Дэниел Ловитц 46'), Сэм Сарридж (Тайлер Бойд 83')
Жёлтые карточки: Бальтасар Гальего 34', Родриго Де Пауль 43', Mateo Silvetti 69', Лионель Месси 77' — Уолкер Циммерман 45+1', Джек Махер 67', Тил Барнбери 79', Дэниел Ловитц 80'
В итоге «Интер Майами» выиграл серию со счетом 2:1 и пробился в 1/4 финала плей-офф MLS.