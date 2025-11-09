Российский тренер Александр Григорян высказался про матч 15-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Краснодаром». Встреча в Калининграде состоится 9 ноября.
«Можно сказать, что "Краснодар" пока единственный топовый клуб, который не сталкивался с тисками "Балтики". Пока калининградцам удалось завязать в узел все наши топовые команды, разрушить их игру. Думаю, будет очень тяжелое противостояние», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
«Краснодар» набрал 32 очка и лидирует в турнирной таблице. «Балтика» (27 очков) — идет четвертой.