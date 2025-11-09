Российский тренер Александр Григорян высказался про матч 15-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Краснодаром».  Встреча в Калининграде состоится 9 ноября.

Александр Григорян
Александр Григорян globallookpress.com

«Можно сказать, что "Краснодар" пока единственный топовый клуб, который не сталкивался с тисками "Балтики".  Пока калининградцам удалось завязать в узел все наши топовые команды, разрушить их игру.  Думаю, будет очень тяжелое противостояние», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 32 очка и лидирует в турнирной таблице.  «Балтика» (27 очков) — идет четвертой.