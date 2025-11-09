В 10-м туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» победил «Санкт-Паули» со счетом 2:1.

Макси Эггенштайн
Макси Эггенштайн globallookpress.com

На 40-й минуте счет открыл японский нападающий хозяев Юто Судзуки.

На 50-й полузащитник Макси Эггенштайн увеличил преимущество «Фрайбурга» до двух мячей.

Гости смогли забить лишь гол престижа на 69-й минуте после точного удара Луиса Оппи.

Результат матча

ФрайбургФрайбургФрайбург2:1Санкт-ПаулиСанкт-ПаулиГамбург
Фрайбург:  Аугусто Баталья,  Андрей Рациу,  Флорьян Лежён,  Нобель Менди,  Пеп Чаварриа,  Унаи Лопес,  Пате Сисс,  Педро Диас (Альфонсо Эспино 27'),  Альваро Гарсия,  Хорхе де Фрутос,  Иси Паласон
Санкт-Паули:  Тибо Куртуа,  Рауль Асенсио,  Джуд Беллингхэм,  Браим Диас,  Эдуардо Камавинга,  Арда Гюлер,  Федерико Вальверде,  Килиан Мбаппе,  Винисиус Жуниор,  Дин Хейзен (Эдер Милитао 46'),  Alvaro Fernandez Carreras
Жёлтые карточки:  Андрей Рациу 15',  Альваро Гарсия 33',  Хорхе де Фрутос 45+3'  —  Дин Хейзен 36',  Браим Диас 44'

«Фрайбург» с 13 очками идет 10-м в чемпионате Германии.  «Санкт-Паули» (7) — 16-й.