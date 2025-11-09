Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике вспомнил, как его совсем молодым поддерживал в «ПСЖ» тогдашний лидер клуба Килиан Мбаппе.

Юго Экитике globallookpress.com

«Килиан был мне как старший брат. Я просто не играл. В конце мне было тяжело. Он был добр ко мне, всегда давал советы. Он видел, что я не в лучшем положении в "ПСЖ", поэтому он рад, что теперь у меня все получается. Мы можем видеться и играть вместе в сборной.

Он быстрее меня. Я быстр, но он один из самых быстрых игроков в мире. Надеюсь, однажды мне удастся этого достичь, но мы игроки разного типа. Он может развивать скорость, а я больше играю на команду», — сказал Экитике The Telegraph.

23-летний Экитике был в «ПСЖ» с 2022 по 2024 год, откуда перебрался в «Айнтрахт», а затем в «Ливерпуль».