Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о поражении своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата» globallookpress.com

«Жалко, что проиграли. Действовали так, как планировали. В первом тайме отдали пространство, но не выпускали инициативу. Со "Спартаком" нельзя играть в открытый футбол.

Не уверен, что у них вообще были моменты кроме голов. Мы сделали всё, что тренировали. Но это не фигурное катание — за исполнение и артистизм очков не начисляют», — передает слова Черчесова Чемпионат.

После этого матча «Ахмат» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. В следующей встрече грозненцы сыграют против «Рубина» 22-го ноября.