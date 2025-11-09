Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 15‑го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Мы играем дома. Хотим показать хороший, агрессивный футбол. Хотим выиграть. Мы готовы к "Спартаку". Был единственный вопрос: кто у "Спартака" сыграет в атаке — Угальде или Гарсия. В остальном всё было понятно», — сказал Черчесов «Матч ТВ».

Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучал в 17:30 по московскому времени.

После 14 туров чемпионата России команда Станислава Черчесова набрала 16 очков и занимает 11-е место. Подопечные Деяна Станковича заработали 22 очка и располагаются на шестой строчке.