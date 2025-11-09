В матче 11-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле уступила «Сассуоло» со счетом 0:3.
Главным героем встречи стал капитан нероверди Доменико Берарди, который открыл счет на 29-й минуте встречи, а затем забил третий гол своей команды на 66-й минуте.
Также на счету Берарди еще и голевая передача на Андреа Пинамонти на 47-й минуте.
АталантаБергамо0:3СассуолоСассуоло
0:1 Альберто Рейна 29' пен. 0:2 Ильяс Чайра 47' 0:3 Альберто Рейна 66'
Аталанта: Унай Симон, Андони Горосабель (Хесус Аресо 46'), Даниэль Вивиан, Эмерик Лапорт, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Шарль Де Кетеларе 46'), Микель Хаурегисар, Алехандро Беренгер (Urko Iruretagoiena Lertxundi 84'), Нико Уильямс (Asier Hierro 78'), Горка Гурусета ( 58'), Selton Sanchez
Сассуоло: Аарон Эскандель, Хави Лопес (Дани Кальво 81'), Давид Карму, Давид Костас, Начо Видаль, Альберто Рейна (Pablo Agudin 90'), Сантьяго Коломбатто, Леандер Дендонкер (Николас Пьерини 90'), Хосе Рондон (Алекс Форес 60'), Ильяс Чайра (Лука Илич 90'), Федерико Виньяс
Жёлтые карточки: Аарон Эскандель 36' (Сассуоло), Хави Лопес 79' (Сассуоло)
«Сассуоло» поднялся на восьмое место с 16 очками. «Аталанта» с 13-ю идет на 13-й строчке.