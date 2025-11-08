Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о необходимости усиления команды.﻿

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Какое усиление, Месси привезти? Состав конкурентен. Два года назад боролись, почему сейчас не можем. Мы делаем свою работу, стараемся. Может, мы что-то не так выполняем, из-за этого такие простые голы. Защитник выбивает, попадает в своего, мяч отскакивает, как это тренировать? », — сказал Тюкавин на пресс-конференции.

В субботу, 8 ноября, «Динамо» проиграло «Акрону» (1:2) в 15-м туре чемпионата России, продлив серию без побед в РПЛ до пяти матчей. Команда опустилась на девятое место в турнирной таблице с 17 очками.​