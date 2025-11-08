Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о готовности команды к матчу 15‑го тура РПЛ против московского «Динамо».

Заур Тедеев
Заур Тедеев globallookpress.com

Игра состоится в Москве и начнется в 14:00 мск.  «Акрону» в предстоящей встрече не помогут Артем Дзюба (травма) и Йонуц Неделчару (дисквалификация).

«Всегда, когда нет определенных футболистов, тем более, ключевых, возникают определенные моменты.  Но у нас есть игроки, которые смогут их заменить.  Конечно, нам будет не хватать Дзюбы и Неделчару.  Это всем понятно.  Мы понимаем, что в команде "Динамо" выступают высококлассные футболисты.  Им просто не нужно давать временя, чтобы придумывать что‑то на поле», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».