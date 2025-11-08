Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев подвел итоги матча с московским «Динамо» (2:1) в 15-м туре РПЛ.﻿

Заур Тедеев globallookpress.com

«Мы были достойны победы, хорошо вели единоборства, не давали создавать моменты. Игроки "Динамо" индивидуально очень высокого уровня. Мы смотрели их матчи. У них есть игроки, которым нельзя давать время и пространство для принятия решений. Наш автобус был с наворотами. Игра требовала действовать так, как действовали»,﻿ — сказал Тедеев на пресс-конференции.

«Динамо» с 17 очками продлило серию без побед в РПЛ до пяти матчей и опустилось на девятое место. «Акрон» с 18 очками поднялся на восьмую позицию в таблице, продлив серию без поражений до пяти.