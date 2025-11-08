Французский «Монако» сообщил, что не рассматривает в качестве кандидата на усиление состава центрального полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.



«Информация о том, что клуб хочет купить полузащитника Батракова, не соответствует действительности. Мы не рассматриваем данный трансфер», — ответили в пресс-службе монегасков.

Алексей Батраков globallookpress.com

Сегодня, 8 ноября, появилась информация, что «Монако» интересуется 20-летним железнодорожников и сделали предложение по нему.

В текущем сезоне Батраков провел 19 матчей, забил 13 мячей и отметился 4 ассистами.