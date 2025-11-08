Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался о словах экс-форварда сборной Англии Уэйна Руни, подвергшего критике тренера за чрезмерную ротацию футболистов в матче Лиги чемпионов с «Карабахом». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Я уже много раз говорил, что мы живём в такое время, в такую эпоху, когда каждый может говорить, что хочет. Уважаю это, но я уже говорил после матча с "Карабахом", что с тех пор, как я пришёл в клуб, придерживаюсь мнения о необходимости ротации футболистов, и никто не жаловался на невозможность выиграть матч.

Думаю, что когда в ротации участвуют Андрей Сантос, игрок сборной Бразилии, Йоррел Хато, игрок сборной Нидерландов, Эстевао, игрок сборной Бразилии, то дело не в ротации. Они хороши, талантливы и молоды. Конечно, молодым футболистам нужно дать возможность совершить несколько ошибок, чтобы стать лучше», — приводит слова Марески Mirror.