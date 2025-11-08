Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал своем мнение по поводу юбилейного матча Пепа Гвардиолы во главе «Манчестер Сити». Игра с «Ливерпулем» в 11-м туре АПЛ станет для 54-летнего испанца 1000-й в качестве главного тренера.

Клопп и Гвардиола globallookpress.com

«Пеп, друг мой! Добро пожаловать в клуб! Не могу поверить, что ты выглядишь так молодо, и ты уже достиг этой совершенно невероятной отметки. Наверное, не стоит говорить, что я достиг её 81 игру назад, но… это, пожалуй, единственный раз, когда я достиг её раньше тебя! Для меня было удовольствием и честью так часто встречаться с тобой на протяжении нашей карьеры.

Это были самые сложные игры, но они мне нравились больше всего, потому что ты был и остаёшься источником вдохновения для всех нас. Твоё понимание футбола не имеет себе равных, а твоё желание — просто поразительно. Всего наилучшего, скоро вернёмся к разговору, отпразднуем это событие — может быть, с бокалом красного вина», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016 года. Также он был главным тренером «Баварии» (2013-2016) и «Барселоны» (2008-2012).