Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Акрона» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.﻿

Валерий Карпин
Валерий Карпин globallookpress.com

«Результаты, мягко говоря, неудовлетворительные, даже если говорить про сегодняшнюю игру.  Первый круг был таким, как сегодняшняя игра.  Команде поставил бы двойку, единицу или ноль за первый круг — как хотите»,﻿ — передает слова Карпина «Чемпионата».

После этой победы тольяттинский «Акрон» поднялся на восьмое место с 18 очками, а «Динамо» опустилось на девятое с 17 очками.  Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 32 очками в активе.