Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Акрона» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2.﻿

Валерий Карпин globallookpress.com

«Результаты, мягко говоря, неудовлетворительные, даже если говорить про сегодняшнюю игру. Первый круг был таким, как сегодняшняя игра. Команде поставил бы двойку, единицу или ноль за первый круг — как хотите»,﻿ — передает слова Карпина «Чемпионата».

После этой победы тольяттинский «Акрон» поднялся на восьмое место с 18 очками, а «Динамо» опустилось на девятое с 17 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» с 32 очками в активе.