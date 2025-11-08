Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза поделился своим мнением о сравнении Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Федерико Кьеза globallookpress.com

«Я играл с Криштиану Роналду. Это был невероятный опыт. И Месси, и Криштиану — лучшие футболисты в истории. Но, если быть честным до конца, я считаю, что Лео Месси — величайший игрок всех времен», — заявил Кьеза в интервью Sky Sports.

Кьеза выступал вместе с Роналду в составе «Ювентуса» с 2020 по 2021 год. Роналду присоединился к туринскому клубу летом 2018 года и за три сезона провел 134 матча во всех турнирах, забив 101 гол и сделав 28 результативных передач. Португалец завоевал два чемпионства.