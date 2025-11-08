Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что его команда потеряла очки в матче 11-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2).

Рубен Аморим globallookpress.com

«Во время игры мы чувствовали, что три очка — у нас в руках, нужно просто довести дело до конца. Но потом случилось все это: уход Харри Магуайра и Каземиро, два пропущенных гола… Мы снова забили и в итоге взяли одно очко.

Когда не можешь выиграть — хотя бы не проигрывай, и снова нам это удалось. Нам еще многому нужно научиться, ведь сегодня был именно наш день, мы должны были побеждать.

Нужно взглянуть на себя: мы перестали прессинговать с той же интенсивностью, почувствовали себя слишком уверенно. Нужно понимать — будь мы смелее, довели бы игру до конца. Иногда так бывает: первый тайм лучше второго. Мы верим в свою способность забивать на последней минуте», — сказал Аморим в интервью TNT Sports.

Сейчас «МЮ» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 18 очками. В следующем туре команда примет «Эвертон».