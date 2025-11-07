Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы вингера «Барселоны»﻿ Ламина Ямаля, заявил, что его клиент движется в правильном направлении.

Ламин Ямаль globallookpress.com

«Я не понимаю всю эту суету вокруг Ламина Ямаля. Мы все были 18-летними и молодыми. Как сказал президент Лапорта, нам нужно поддерживать его и помогать ему как можно больше, потому что он большой актив клуба. Ламин — игрок, о котором говорят все во всем мире. Существует общее мнение, что он великий футболист как для настоящего, так и для будущего»﻿, — цитирует Мендеша Mundo Deportivo.

В последние месяцы 18-летний футболист столкнулся с жесткой критикой за свое поведение вне поля, в том числе за высказывания перед эль-класико, а также за скандальную вечеринку в стиле мафии, где возникли обвинения в дискриминации из-за участия людей с карликовостью и приглашения моделей с определенными физическими параметрами.