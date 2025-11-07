Главный тренер «Фиорентины» Паоло Ваноли высказался о предстоящем матче 11-го тура Серии А против «Дженоа».

«Осознаю, что сейчас нет повода для празднования и времени на раздумья, но я полон энергии и готов к новым вызовам. Когда вступаешь в работу так быстро, мысли направлены только на следующий матч, который будет непростым испытанием. Хочу, чтобы игроки поняли, где мы находимся: нам нужно перезагрузиться и стать той командой, которая умеет добывать очки, находясь внизу таблицы. Сегодня начинается новая глава и я хочу, чтобы все мои игроки это поняли: нам нужно замкнуться в себе и начать всё заново. Матч будет очень трудным — против команды, которая обыграла прямого соперника, и это придало им уверенности», — приводит слова Ваноли пресс-служба «фиалок».

«Фиорентина» в текущем сезоне занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А, набрав всего четыре очка за десять матчей. Ваноли подписал контракт до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один год. Он сменил на посту уволенного Стефано Пиоли.