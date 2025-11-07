Долгое время это был очень закрытый матч Много стыков, мало чистых эпизодов, темп рубился фолами (их насчитали 48 — по данным Opta, такого в еврокубках не было с 2018-го!). На таком фоне «Штутгарт» выглядел не идеальным, но терпеливым — и, когда пространство наконец открылось, забрал себе победу за несколько минут.

Результат матча Штутгарт Штутгарт 2:0 Фейеноорд Роттердам 1:0 Билаль эль-Ханнус 84' 2:0 Дениз Ундав 90+1' Штутгарт: Александр Нюбель, Йоша Вагноман ( Джейми Левелинг 46' ), Юлиан Хабот ( Рамон Хендрикс 80' ), Максимилиан Миттельштадт ( Дан-Аксель Загаду 80' ), Лоранс Ассиньон, Финн Ельч, Чема Андрес, Ангело Штиллер, Билаль эль-Ханнус ( Крис Фюрих 85' ), Тьягу Томаш ( Бадредин Буанани 85' ), Дениз Ундав Фейеноорд: Тимон Велленройтер, Гейс Смал, Цуёси Ватанабэ, Дживайро Рид, Лучано Валенте ( Барт Ниувкоп 82' ), Квинтен Тимбер, Гонсалу Боржеш ( Лео Сауэр 72' ), Аясэ Уэда, Анис Хадж-Мусса, Кайл Ларин, Anel Ahmedhodzic Жёлтые карточки: Юлиан Хабот 23', Максимилиан Миттельштадт 45+2', Чема Андрес 89' — Анис Хадж-Мусса 32', Дживайро Рид 57', Квинтен Тимбер 64', Гейс Смал 68'

Статистика матча 6 Удары в створ 4 5 Удары мимо 1 52 Владение мячом 48 2 Угловые удары 5 0 Офсайды 1 26 Фолы 22

Стартовый план у гостей вышел рабочим. «Фейеноорд» с первых минут высоко прессинговал, цеплялся в центре через Валенте и Тимбера, а первый острый момент вообще создал именно Роттердам. На 14-й минуте Хадж Мусса убежал в лицевую, сместился внутрь и бил в ближний — Александр Нюбель здорово среагировал. В ответ у хозяев летели в основном дальние удары: Ундав приложился мимо, Миттельштедт поймал сложный мяч с лёта — выше.

Мяч вяз постоянно. Судья Хоратю Фесник свистел практически за любое касание, и игра дробилась на короткие розыгрыши и паузы. Символичный эпизод — самый нервный момент первой половины. В компенсированное время кипер «Фейеноорда» Тимон Велленройтер исполнил 70-метровый «аллей-уп» на Хадж Муссу, и того срезал на самой линии штрафной Миттельштедт. Вместо красной — жёлтая, потому что на одной линии успевал подстраховать Финн Ельч (по трактовке — шанс на вмешательство второго защитника). Стандарт в створ не пошёл, и в перерыв команды ушли с нулями и на табло, и даже в xG.

«Штутгарт» – «Фейеноорд» globallookpress.com

Хёнесс добавил темпа, ван Перси было нечем отвечать

После перерыва «Штутгарт» стал активнее входить на половину поля соперника — прежде всего за счёт более резкого первого паса и ранних подборов у чужой трети. Билал Эль-Ханнус проверил Велленройтера плотным ударом из-за дуги, потом Дениз Ундав вываливался один на один и тоже уткнулся в кипера, а со «второго этажа» Джейми Левелинг отправил мяч рядом со штангой. Давление хозяев не превращалось в град моментов, но потихоньку разъедало оборону «Фейeноорда».

У Ван Перси — свои проблемы. Команда приехала в Штутгарт без целого состава (в заявке отсутствовали одиннадцать, включая капитана Сема Стейнa и Хвана Ин Бома), в середине поля оставались, по сути, два профильных центральных хавбека. При такой укомплектованности выбора мало. Плотность, аккуратные переходы, ставка на единоборства. Получалось до тех пор, пока «Штутгарт» не просчитал траекторию идеального навеса.

«Штутгарт» – «Фейеноорд» globallookpress.com

Два удара, которые переписали матч

84-я минута — и «МХП-Арена» взрывается. Правый защитник Лоренц Ассиньон получил коридор, подождал паузу и «нарисовал» подачу, которую Эль-Ханнус просто обязан был замыкать. Точный удар головой под перекладину, от неё — за линию. Без шансов для вратаря. Пару минут казалось, что всё идёт к нулевой ничьей, а теперь немцы уже могли спокойно удерживать счёт.

Гол Эль-Ханнуса globallookpress.com

Роттердамцы пошли ва-банк, но сил и идей уже не хватало. «Штутгарт» ловил то, чего ждал весь вечер, — пространство. На первой добавленной минуте Крис Фюррих рванул по левому флангу, катнул поперёк, а Ундав, который начал контратаку и не выключился после паса, замкнул в касание на пустые. 2:0, финальная точка в матче, где хладнокровие оказалось равноценным таланту.

Гол Ундава globallookpress.com

Почему получилось именно так

У «Штутгарта» работал набор простых, но верных инструментов. Команда Себастьяна Хёнесса не пыталась сломать соперника, а методично подталкивала игру к нужному сценарию — чтобы решать с фланга, а не через плотный центр. Отлично сработал тайминг замен и смены ролей, свежесть по краям (плюс Ассиньон в ключевом эпизоде) изменили остроту и вектор атак.

«Фейеноорд» же упёрся в объективные ограничения. При всех попытках играть первым номером и высокой дисциплине в прессинге, команду ломала последняя треть. Мало адресных подач, чужие штрафные раз за разом превращались в рикошеты и подборы «Штутгарта». Лучшие моменты гостей остались за кадром статистики голов. А когда настал момент переждать штутгартскую волну, сказалась усталость и короткая скамейка.