В матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы «Рома» на выезде выиграла у «Рейнджерс» со счетом 3:1.

Авторами забитых мячей в этой игре стал Матиас Суле и Лоренцо Пеллегрини.

Результат матча Глазго Рейнджерс Глазго 0:2 Рома Рим 0:1 Матиас Соуле 13' 0:2 Лоренцо Пеллегрини 36' Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джеймс Тавернье, Джон Сауттар, Нассер Джига, Джейден Мегома ( Тело Асгаард 46' ), Максимилиан Ааронс, Коннор Баррон, Николас Раскин ( Мохаммед Диоманде 61' ), Майки Мур ( Финдли Кертис 81' ), Джеди Гассама ( Данило 61' ), Юссеф Шермити ( Боян Миовски 73' ) Рома: Миле Свилар, Константинос Цимикас ( Девин Ренс 73' ), Зеки Челик ( Уэсли Франса 73' ), Марио Эрмосо, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини ( Стефан Эль-Шаарави 67' ), Матиас Соуле ( Ману Коне 66' ), Нейл Эль-Айнауи, Бриан Кристанте, Артем Довбик ( Никколо Писилли 86' )

Статистика матча 2 Удары в створ 3 7 Удары мимо 6 40 Владение мячом 61 2 Угловые удары 5 2 Офсайды 3 11 Фолы 16

В активе «Ромы» теперь 6 очков и 18-е место в турнирной таблице, «Рейнджерс» (0) — последний.

В параллельной игре «Болонья» и «Бранн» сыграли вничью 0:0.

У «Болоньи» теперь 5 очков и 23-е место в турнирной таблице. На счету «Бранна» 7 баллов и 11-я строчка.

И в еще одной игре ПАОК разгромил «Янг Бойз» со счетом 4:0.

Мячи в этой игре смогли забить Алессандро Бьянко, Георгиос Якумакис, Янник Константелиас и Абдул Рахман Баба.

На счету ПАОКа стало 7 очков и 10-е место в турнирной таблице. У «Янг Бойза» осталось 6 баллов и 22-я строчка.