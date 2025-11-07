В матче четвертого тура общего этапа Лиги Европы «Рома» на выезде выиграла у «Рейнджерс» со счетом 3:1.
Авторами забитых мячей в этой игре стал Матиас Суле и Лоренцо Пеллегрини.
Результат матча
Глазго РейнджерсГлазго0:2РомаРим
0:1 Матиас Соуле 13' 0:2 Лоренцо Пеллегрини 36'
Глазго Рейнджерс: Джек Батлэнд, Джеймс Тавернье, Джон Сауттар, Нассер Джига, Джейден Мегома (Тело Асгаард 46'), Максимилиан Ааронс, Коннор Баррон, Николас Раскин (Мохаммед Диоманде 61'), Майки Мур (Финдли Кертис 81'), Джеди Гассама (Данило 61'), Юссеф Шермити (Боян Миовски 73')
Рома: Миле Свилар, Константинос Цимикас (Девин Ренс 73'), Зеки Челик (Уэсли Франса 73'), Марио Эрмосо, Эван Н'Дика, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини (Стефан Эль-Шаарави 67'), Матиас Соуле (Ману Коне 66'), Нейл Эль-Айнауи, Бриан Кристанте, Артем Довбик (Никколо Писилли 86')
В активе «Ромы» теперь 6 очков и 18-е место в турнирной таблице, «Рейнджерс» (0) — последний.
В параллельной игре «Болонья» и «Бранн» сыграли вничью 0:0.
У «Болоньи» теперь 5 очков и 23-е место в турнирной таблице. На счету «Бранна» 7 баллов и 11-я строчка.
И в еще одной игре ПАОК разгромил «Янг Бойз» со счетом 4:0.
Мячи в этой игре смогли забить Алессандро Бьянко, Георгиос Якумакис, Янник Константелиас и Абдул Рахман Баба.
На счету ПАОКа стало 7 очков и 10-е место в турнирной таблице. У «Янг Бойза» осталось 6 баллов и 22-я строчка.