Качество поля стадиона «Солидарность Самара Арена»﻿ в Самаре признано пригодным для проведения матча 15-го тура Российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов»﻿ и «Зенитом»﻿.

Пресс-служба самарского клуба сообщила, что игра состоится в запланированное время и на месте — 9 ноября, начало в 13:00 по московскому времени. Такое решение принято несмотря на повреждения газона, вызванные проведёнными на стадионе концертами форума «Россия — спортивная держава»﻿, когда на поле находилось более 2500 человек.

Самарские «Крылья Советов» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав 13 баллов. «Зенит» находится на третьей строчке, имея в активе 29 баллов. Отставание от лидирующего «Краснодара» всего три очка.