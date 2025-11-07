Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд поделился мнением о главном тренере команды Венсане Компани.

Венсан Компани globallookpress.com

«У него фантастический характер, фантастический человек. С ним всегда приятно общаться, обсуждать разные вещи и слушать его. Он умный человек, много думающий о футболе и жизни в целом. Поэтому то, что он с нами, — это нечто особенное. Он исключительный тренер для клуба. Я всем сердцем убеждён, что он действительно идеальный тренер для "Баварии". Я был бы очень рад, если бы он остался в "Баварии" надолго. У него есть все необходимое», — цитирует слова Фройнда Sky Sport Germany.

«Бавария» под руководством Компани набрал 27 очков и лидирует в Бундеслиге после 9-ти туров.