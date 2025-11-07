Футболист «Зенита»﻿ Максим Глушенков объяснил, почему не считает критичным поражение сине-бело-голубых в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России против «Динамо»﻿ (1:3).

Максим Глушенков globallookpress.com

«Я думаю, то, что случилось в Кубке, не очень страшно. Во-первых, это первая игра. Во-вторых, в любом случае есть второй шанс. А чемпионат лично для меня на первом месте»﻿, — приводит слова игрока официальный сайт «Зенита»﻿.

После 14 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место в таблице с 29 очками, уступая лидеру три балла. В ближайшем матче РПЛ клуб сыграет с «Крыльями Советов» на выезде.​