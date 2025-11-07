Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями от победы в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы против «Рейнджерс» (2:0).

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

«Я считаю, что мы провели достаточно уверенную встречу. Добиться результата в такой атмосфере всегда непросто — команды уровня "Рейнджерс" играют жёстко и с большим самоотдачей.

Нам удался первый тайм, а вот в начале второго возникли определённые трудности, но для подобных матчей это нормальная ситуация», — цитирует Гасперини Football Italia.

После четырёх туров «Рома» занимает 20-е место в таблице с шестью очками. «Рейнджерс» идут последними, пока не заработав ни одного балла.