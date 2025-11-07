Сборная Англии объявила состав на заключительные матчи квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года против Сербии и Албании. Эти встречи состоятся 13 и 16 ноября.

Гарри Кейн globallookpress.com

Англичане уже гарантировали себе участие в предстоящем мировом первенстве.

Заявка сборной Англии выглядит следующим образом:

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»).

Защитники: Дэн Бёрн («Ньюкасл»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»), Джарелл Куанса («Байер»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Алекс Скотт («Борнмут»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Гарри Кейн («Бавария»), Маркус Рашфорд («Барселона»), Букайо Сака («Арсенал»).