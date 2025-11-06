«Мы обычно контролируем мяч значительно больше. Когда есть владение, появляется и уверенность, что сможем создать и реализовать много моментов. Сегодня эпизодов у наших ворот было немного, зато соперник удачно использовал контратаки — это и стало ключевым фактором. Мы обязательно разберём допущенные ошибки и в ответной игре постараемся взять реванш», — отметил Вега в эфире «Матч ТВ».

Футболист «Зенита» Роман Вега подвёл итоги первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Динамо», который завершился поражением петербуржцев со счётом 1:3 на «Газпром Арене». Ответная встреча состоится 27 ноября в Москве.

