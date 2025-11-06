Форвард «Интер Майами» Луис Суарес пропустит ближайшую игру своей команды.

Луис Суарес globallookpress.com

Причиной этого стала наложенная на уругвайца дисквалификация за удар защитника Энди Нахара во втором матче 1/8 финала плей-офф МЛС с «Нэшвиллом» (1:3).

Дисциплинарный комитет МЛС отметил в своем заявлении, что агрессивное поведение Суареса на 71-й минуте матча заслуживало дисквалификации, хотя в игре против него не было зафиксировано ни одного фола. Дополнительно нападающий оштрафован на денежную сумму.

Пока счет в серии между «Интер Майами» и «Нэшвиллом» 1-1. Третья игра состоится 9 ноября.