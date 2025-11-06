«Бетис» и «Лион» сыграют в 4-м туре Лиги Европы УЕФА. Команды встретятся 6 ноября в Севилье на «Эстадио де-ла-Картуха». Начало в 23:00 мск.
У «Бетиса» в этом розыгрыше только одна победа. Севильцы смогли победить «Лудогорец», однако «Генк» и «Ноттингем Форест» им обыграть не удалось. В итоге «Бетис» с 5 очками занимает 16-е место, но победа может значительно улучшить турнирное положение команды.
У «Лиона» все хорошо. «Олимпийцы» со старта одержали 3 победы подряд. Команда выиграла у «Базеля», «Утрехта» и «Зальцбурга», причем без единого пропущенного гола. Сможет ли «Лион» продолжить свою серию, учитывая, что клуб еще ни разу не проигрывал «Бетису» в очных встречах?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры дают 1.59 на победу «Бетиса», 5.80 на победу «Лиона» и 4.20 на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что победит «Бетис» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.
