«Бетис» и «Лион» сыграют в 4-м туре Лиги Европы УЕФА. Команды встретятся 6 ноября в Севилье на «Эстадио де-ла-Картуха». Начало в 23:00 мск.

У «Бетиса» в этом розыгрыше только одна победа. Севильцы смогли победить «Лудогорец», однако «Генк» и «Ноттингем Форест» им обыграть не удалось. В итоге «Бетис» с 5 очками занимает 16-е место, но победа может значительно улучшить турнирное положение команды.

У «Лиона» все хорошо. «Олимпийцы» со старта одержали 3 победы подряд. Команда выиграла у «Базеля», «Утрехта» и «Зальцбурга», причем без единого пропущенного гола. Сможет ли «Лион» продолжить свою серию, учитывая, что клуб еще ни разу не проигрывал «Бетису» в очных встречах?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры дают 1.59 на победу «Бетиса», 5.80 на победу «Лиона» и 4.20 на ничью.

Искусственный интеллект считает, что победит «Бетис» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.