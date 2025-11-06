«Ньюкасл» располагается на 6-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 9-ю баллами в копилке. «Атлетик» занимает 27-ю строчку с 3 очками.

У «сорок» отличились Дэн Бёрн на 11-й минуте и Жоэлинтон на 49-й минуте.

«Ньюкасл» одержал победу над «Атлетиком» (2:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

