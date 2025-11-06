«Ньюкасл» одержал победу над «Атлетиком» (2:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
У «сорок» отличились Дэн Бёрн на 11-й минуте и Жоэлинтон на 49-й минуте.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне2:0АтлетикБильбао
1:0 Дэниел Бёрн 11' 2:0 Жоэлинтон 49'
Ньюкасл: Ник Поуп, Киран Триппьер, Малик Тшау, Свен Ботман, Дэниел Бёрн (Льюис Холл 65'), Бруно Гимарайнс (Льюис Майли 66'), Сандро Тонали, Харви Льюис Барнс (Энтони Эланга 66'), Жоэлинтон, Ник Вольтемаде (Джейкоб Рэмси 83'), Энтони Гордон (Джейкоб Мёрфи 41')
Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Хесус Аресо (Asier Hierro 78'), Роберт Наварро (Selton Sanchez 69'), Унаи Гомес (Андони Горосабель 78'), Алехандро Рего (Иньиго Руис де Галарета 80'), Микель Весга, Микель Хаурегисар (Николас Серрано 69'), Алехандро Беренгер
Жёлтые карточки: Айтор Паредес 57' (Атлетик), Хесус Аресо 69' (Атлетик)
«Ньюкасл» располагается на 6-й позиции в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 9-ю баллами в копилке. «Атлетик» занимает 27-ю строчку с 3 очками.